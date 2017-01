Kingsman The Golden Circle, una scena eliminata dal primo film sarà riutilizzata

Mentre mancano ancora circa nove mesi all’arrivo del sequel di, la star della serienon si lascia sfuggire la possibilità di anticipare qualche nuovo dettaglio della pellicola e aumentando l’hype dei fan, rimasti stupiti dalla bontà e freschezza del primo capitolo.

Durante un'intervista con Den of Geek per quanto riguarda la sua performance vocale nel film d’animazione in CG di Illumination Entertainment, Sing, l'attore ha fornito alcuni nuovi dettagli su Kingsman: The Golden Circle, adattamento dei fumetti originali di Mark Millar e Dave Gibbon del regista Matthew Vaughn, tornato dietro la macchina da presa per questo sequel.

Accennando alla comparsa di Sir Elton John in Kingsman: The Golden Circle, Taron Egerton ha detto che Matthew Vaughn sa come il cantante "avrebbe portato sullo schermo qualcosa che si adatta bene al tono del mondo di Kingsman." Egerton, inoltre, non si è tirato indietro dal fornire un indizio sull’inclusione di Elton John: "Credo di poter dire che c'è una scena eliminata dal primo film che personalmente ho pensato non avrebbero dovuto tagliare, e che ora invece è stata inclusa nel secondo film," ha aggiunto Egerton. "Ma quale scena sia... non credo di poterlo dire."

Senza un sequel del fumetto originale o di un adattamento da seguire, Taron Egerton ha detto che la sceneggiatura è basata su un'idea venuta a Matthew Vaughn in persona, in contrasto con il lavoro sui fumetti di Mark Millar. "Millar sarà stato certamente consultato, ma penso che Matthew abbia utilizzato le sue idee, questa volta", ha detto Egerton. "Se ne è venuto fuori con qualcosa di originale, una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jane Goldman."

Il cast del film è composto da Taron Egerton, Julianne Moore, Colin Firth, Jeff Bridges, Channing Tatum, Pedro Pascal, Mark Strong, Halley Berry, Vinnie Jones e Sophie Cookson.

Kingsman: The Golden Circle sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 6 ottobre 2018.