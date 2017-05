Kingsman: Il cerchio d'oro, reazioni entusiaste per il primo atto del film!

C'è molta attesa tra i fan per l'arrivo in sala di, sequel deldel 2014 sempre diretto dae con protagonisti, ma ecco arrivare buone nuove sul film.

Invitati infatti all'anteprima dell'intero primo atto di Il cerchio d'oro dalla 20th Century Fox, i giornalisti americani hanno condiviso via social le loro reazioni al footage, ovviamente con l'obbligo di non rivelare assolutamente nulla sul cinecomic.



La major non avrebbe rischiato di mostrare a quattro mesi di distanza dalla release ufficiale un assaggio del film senza essere assolutamente certa dell'ottimo risultato raggiunto da Vaughn, che a quanto pare sembra essersi superato ancora una volta, almeno stando ai commenti della stampa che vi riportiamo senza perdere altro tempo di seguito.



Steven Weintraub (Collider): «Santa mer*a, il primo atto di Kingsman: The Golden Circle è straordinario».



Jim Vejvoda (IGN): «Oggi ho visto il primo atto di Kingsman: The Golden Circle. Non posso dire nulla, ma è dannatamente divertente».



Conner Schwerdtfeger (CinemaBlend): «Kingsman: The Golden Circle è Deadpool che incontra James Bond nel migliore dei modi».



Paul Shirey (JoBlo): «Quando si è spento lo schermo dopo la proiezione del primo atto di Kingsman: The Golden Circle, la folla ha esclamato in coro "awwwww!". C'erano applausi, incoraggiamenti e frequenti applausi in sala, se questo può aiutarvi».



Grae Drake (Rotten Tomatoes): «Oh mio dio. I footage del prossimo Kingsman: The Golden Circle mi hanno fatto ridere e applaudire. Non posso aspettare!».





Kingsman: Il cerchio d'oro vedrà nel cast anche Channing Tatum, Pedro Pascal, Julianne Moore, Mark Strong, Halle Barry, Jeff Bridges ed Elton John, per un'uscita prevista nelle sale inglesi e americane il 22 settembre 2017.