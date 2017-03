Kingsman: The Golden Circle, nuovo teaser poster e sinossi ufficiale

Anticipando come accade ormai sempre più spesso un primo trailer, laha rilasciato quest'oggi online un nuovo teaser poster e una sinossi ufficiale per l'attesissimo, sequel dello spettacolare cinecomic didel 2015.

Sempre diretto da Vaughn e con i ritrovati Colin Firth, Taron Egerton e Mark Strong tra i protagonisti, il secondo capitolo dell'amato franchise vedrà Eggsy ed Harry Hart affrontare una minaccia globale al fianco di una società di spionaggio americana loro alleata conosciuta come Statesman. Quando le loro sedi saranno distrutte e il mondo sarà preso in ostaggio da questo nuovo e potente nemico, le due agenzie si uniranno in un'avventura rocambolesca per salvare la Terra.



Kingsman: The Golden Circle vedrà nel cast anche Channing Tatum, Halle Barry, Jeff Bridges, Julianne Moore nei panni della villain e anche il grande Elton Jon, per un'uscita prevista nelle sale il 29 settembre 2017.