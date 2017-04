Kingsman: The Golden Circle, nuovo sneak peek dal trailer

Finalmente la Twentieth Century Fox ha deciso di rilasciare in rete il primo trailer ufficiale di: questa è la buona notizia. La cattiva? Che arriverà domani...

Ma per accontentare i numerosi fan del primo episodio, ecco arrivare in rete un breve sneak peek che trovate in questa notizia.

Kingsman: The Golden Circle uscirà a settembre distribuito dalla Fox, ed è ispirato ai fumetti di Mark Millar. La pellicola è diretta da Matthew Vaughn (X-Men - L'inizio, Kick-Ass) e segue gli eventi del precedente capitolo, con Eggsy ormai una spia a tutti gli effetti dei Kingsman, pronto a collaborare con gli Statesman - la controparte americana dei Kingsman - per fermare un nuovo villain.