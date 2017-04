Kingsman: The Golden Circle, nuove foto ufficiali

In attesa di un trailer ufficiale, la Twentieth Century Fox ha diffuso - tramite Entertainment Weekly - delle nuove foto ufficiali da, atteso sequel del cinecomic del 2014.

Potete visionare tutte le foto comodamente qui sotto.

EW afferma che nel sequel vedremo dei nuovi gadget alla James Bond tra i quali una sorta di lazo elettrico che può falciare in due i nemici ed un cane... meccanico. Ma non solo "il cast include quattro premi Oscar ed è fico, con Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry e Pedro Pascal de Il Trono Di Spade come membri degli Statesman, l'equivalente americano dei Kingsman. Julianne Moore sarà nel cast nei panni di Poppy ed Elton John apparirà in una versione Vauhgn-izzata di sé stesso".

La pellicola di Matthew Vaughn arriverà a fine settembre.