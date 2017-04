Kingsman: The Golden Circle, l'anticipazione del nuovo trailer e nuove foto!

La rivistaha rilasciato online delle nuove foto dal prossimo, che ci mostranonei panni dinel ruolo del suo equivalente americano, l’agente. Ma non è finita qui, perché è stata diffusa una breve anticipazione del trailer che arriverà questa settimana!

Trovate le foto nella galleria in calce alla notizia, mentre il video è disponibile qui sopra!

I quindici secondi del teaser trailer del film diretto da Matthew Vaughn sono un susseguirsi velocissimo di immagini, ma se si fa pausa proprio al momento giusto, è possibile vedere i primi scorci dei nuovi personaggi interpretati da Julianne Moore, Jeff Bridges, Halle Berry, e Channing Tatum. Ci sono anche un sacco di volti noti che torneranno sul grande schermo, compresa Sophie Cookson, e alcune scene ci fanno capire che l’Eggsy di Egerton sarà alle prese con un'altra catastrofica situazione che minaccia il mondo intero.

Kingsman: Secret Service ha introdotto il mondo all’agenzia Kingsman, un’intelligence internazionale indipendente che opera al più alto livello di discrezionalità, il cui scopo ultimo è quello di mantenere il mondo sicuro. In Kingsman: The Golden Circle, i nostri eroi devono affrontare una nuova sfida. Quando la loro sede viene distrutta e il mondo viene tenuto in ostaggio, il loro viaggio li porta alla scoperta di un'organizzazione di spionaggio alleata degli Stati Uniti chiamato Statesman, risalente al giorno in cui entrambe furono fondate. Le due organizzazioni segrete d’élite dovranno così unirsi per sconfiggere uno spietato nemico comune e salvare il mondo.

Diretto da Matthew Vaughn con una sceneggiatura di Jane Goldman e Vaughn, e basato sul fumetto The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons, Kingsman: The Golden Circle comprende un cast con Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Sir Elton John, Channing Tatum, e Jeff Bridges.

Kingsman: The Golden Circle arriverà nelle sale cinematografiche il 29 settembre 2017.