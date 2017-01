Kingsman - The Golden Circle: Halle Berry ci mostra una sua prima foto

Anche seha già iniziato le sue riprese da parecchio tempo, il cast e la troupe hanno fatto un ottimo lavoro a mantenere i dettagli del film sotto silenzio. E'a venirci incontro consentendoci di dare un primo fugace sguardo ad una delle sequenze della pellicola.

A proposito di questa nuova produzione, conosciamo i nomi degli attori che appariranno nel film, ma poco si sa a proposito dei loro personaggi o della trama in cui sono coinvolti.

Oltre a Mark Strong, Colin Firth e Taron Egerton - tutti attori che torneranno dopo il primo film - Kingsman - The Golden Cirlce ha aggiunto nel suo cast attori del calibro di Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry, Elton John, Julianne Moore, Pedro Pascal e Vinnie Jones.

La Berry, che presumibilmente ricoprirà il ruolo del capo della CIA nel film, ha recentemente condiviso il primo sguardo al suo personaggio nel film. L'attrice, infatti, ha postato una foto sul suo account di Twitter. Nell'immagine si vede il suo personaggio che cammina per un vicolo buio a Londra ma, purtroppo, è molto difficile riuscire a scorgere i dettagli del personaggio e, tanto meno, si riesce ad intuire anche il più piccolo particolare riguardante la trama.

Kingsman -The Golden Circle ha una data di uscita prevista nei cinema il 6 ottobre.