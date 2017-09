Kingsman: Matthew Vaughn apre il primo negozio di alta moda a tema a Londra

A distanza di una sola settimana dalla prima mondiale dell'attesissimo Kingsman: Il cerchio d'oro , il registainsieme alla moglie ed ex-super modellaha aperto e inaugurato il primo negozio di vestiti a tema in quel di Londra.

Chiunque ami quindi il film e la sua eleganza, le giacche, le scarpe, gli orologi, i calzini e il whisky visti nel cinecomic, adesso ha un preciso posto dove andare, dove ovviamente sarà possibile acquistare abiti di qualità di persona.



La collaborazione nasce tra l'outlet di moda maschile Mr. Porter, l'etichetta Marv di Vaughn e la 20th Century Fox, e il negozio Kingsman, ospitato nel cuore del quartiere di St. James, ha aperto le porte al pubblico venerdì, per un periodo d'attività previsto di circa due mesi. Le linee di vestiario in vendita appartengono in realtà all'ottava collezione dedicata, dato che Mr. Porter produce merce a tema già dal primo film, ma ci saranno sia il blazer di Eggsy (Taron Egerton) che il cappotto di Harry Hart (Colin Firth) che vedremo nell'atteso secondo capitolo del franchise. Ci saranno inoltre penne, profumi e cuffiette, oltre a tanto altro merchandising.



Vaughn ha dichiarato ai microfoni dell'Hollywood Reporter: "Abbiamo continuato a vendere senza sosta. Ogni collezione ha venduto sempre di più. È praticamente diventato un marchio a sé stante". I prezzi variano dalle 20 sterline (26 euro) per un paio di calzini a più di 4.000 euro per un orologio. Tra gli articoli più popolari troviamo il whisky degli Statesman prodotto dalla Old Forrester: "Ne abbiamo venduti 5000 pezzi solo il primo giorno. Il che è grandioso, perché adesso è sold out. È tutto finito. Non ne abbiamo già più".



Il regista si è poi soffermato sull'ispirazione per questa idea, rivelando come già in fase di scrittura del primo film stesse già pensando a dei prodotti specifici e "organicamente" in linea con il franchise: "Il mio padrino ha fondato il marchio Hard Rock Cafè, e ho visto e imparato tanto dalla sua gestione del merchandising. Anche quello che ha fatto la Disney è stato importante, ma sempre relativamente economico. Allora ho pensato: perché non andare completamente dal lato opposto e vendere merce di altissima qualità e costosa? Così ho scelto marche inglesi che normalmente non avrebbero ottenuto opportunità simili".

Vaughn ha poi continuato dichiarando come abbia "frustrato spesso" la Fox in modo da convincerla a non imitare il product placement alla James Bond: "Senza offesa per Bond, ma abbiamo avuto anche noi grandi offerte di marchi importanti per farli entrare nel progetto, ma io non voglio, ad esempio, la Heineken. Anche l'auto X voleva esserci, ma non si adattava allo stile".

Conclude infine: "Sono molto contento e sollevato dal successo del brand. Inizialmente ero convinto che avremmo potuto vendere 300 orologi da 25.000 euro l'uno? Non ne ero sicuro, onestamente, ma lo abbiamo fatto. E come tutto nella vita, non l'ho pensato immediatamente per fare soldi, ma ehi, adesso ne stiamo facendo davvero tanti".

Kingsman: Il cerchio d'oro vedrà nel cast anche Julianne Moore, Jeff Bridges, Channing Tatum, Padro Pascal, Mark Strong e Halle Barry, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 20 settembre.