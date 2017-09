Kingsman - Il Cerchio d'oro vince il week-end al box-office mondiale

Come pronosticato,diha vinto il week-end al box-office di tutto il mondo. La pellicola ha incassato circa 39 milioni di dollari in madrepatria, qualcosa in più rispetto al primo episodio che, nel febbraio 2015, debuttò con 36.2 milioni.

Nel resto del mondo ha incassato 61.2 milioni di dollari, 63% in più rispetto al precedente episodio, per un totale di 100.2 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola è costata 104 milioni ed ha ottenuto un CinemaScore B+, non il massimo ma che potrebbe comunque generare un ottimo passaparola.

"Battuto", dunque, che scende al secondo posto dei più visti, It che, in ogni caso, è diventato il maggior incasso di tutti i tempi in USA per una pellicola horror. Il film ha incassato altri 30 milioni di dollari, per un totale in madrepatria di 266.3 milioni ad oggi.

Terzo posto, invece, per The LEGO Ninjago Movie che ha debuttato con 21.2 milioni al botteghino.