Kingsman: Il Cerchio d'Oro, un video dietro le quinte con HBO

HBO ha diffuso in streaming un breve video dietro le quinte di, in uscita nelle sale americane e italiane a fine settembre.

Nel filmato possiamo ascoltare le brevi conversazioni con i protagonisti del film, ovvero Jeff Bridges, Pedro Pascal, Channing Tatum, Halle Berry e Colin Firth. Il video integrale verrà mandato in onda sull’emittente via cavo americana il prossimo 15 settembre.

Nel cast della pellicola – che vede ancora Matthew Vaughn alla regia – anche Taron Egerton, Mark Strong e Julianne Moore, quest’ultima nei panni del villain di turno. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 20 settembre (anche in 3D).

Sinossi: I restanti esponenti dell’elegantissima società di agenti segreti britannici dovranno unire le forze con i cugini americani, gli Statesman, in questa nuovo e avvincente avventura in giro per il mondo per cercare di fermare gli eccentrici piani di una nuova e caricaturale villain, Poppy.