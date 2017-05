Kingsman - Il Cerchio d'oro, la versione estesa, il terzo film... ed uno spot tv

Tra i cinefumetti più attesi dell'anno, sicuramente,è nella top 3. Perché il precedente episodio, sempre diretto da, ha sorpreso un po' tutti ed è diventato un cult con il passare dei mesi.

E le prime reazioni entusiaste a questo sequel, in arrivo a settembre, sembrano promettere bene anche per questa pellicola. Ma se siete fan del personaggio di Eggsy e delle sue avventure, o semplicemente del filmaker Matthew Vaughn o del fumetto originale di Mark Millar, siate pronti. Infatti Vaughn ha confermato che ha già iniziato a pianificare un terzo episodio della saga; il regista ha chiarito di averlo già ideato mentre scriveva Kingsman - Il Cerchio d'oro e che, dunque, inizierà la lavorazione del copione presto.

Per quanto riguarda questo secondo episodio, inoltre, Vaughn ha definito 'difficile' il montaggio, e per questo pensa che arriverà anche un'edizione estesa, presumibilmente in home video. Intanto la Fox ha diffuso un nuovo spot, che potete ammirare in questa news.