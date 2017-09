Kingsman: Il cerchio d'oro, una valanga di immagini High-Res dell'atteso sequel

Mancano due settimane all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Kingsman: Il cerchio d'oro , sequel didiretto ancora una volta dache vedrà il ritorno nei panni diedgli affiatati, ma continua la campagna promozionale.

Oggi così è stata rilasciata online una valanga di immagini ufficiali del film, che ritraggono tutti i protagonisti nei rispettivi ruoli, da Jeff Bridges a Pedro Pascal passando per Channing Tatum ed Halle Barry. L'unico a mancare è l'annunciato Elton John, che possiamo vedere solo nella foto del cast ma in abiti "civili". Il suo ruolo è infatti ancora ricoperto da un velo di mistero, cosa che almeno a noi piace così.



Kingsman: Il cerchio d'oro vedrà nel cast anche Mark Strong e Julianne Moore, quest'ultima nei panni di Poppy, la pericolosa villain che Kingsman e Statesman dovranno affrontare per salvare ancora una volta il mondo. L'esito della missione lo scopriremo il prossimo 20 settembre, giorno d'uscita nelle sale del film.