Kingsman: Il cerchio d'oro, tutti i protagonisti nei nuovi character poster

i nuovi character poster ufficiali dell'attesissimo Kingsman: Il cerchio d'oro , sequel dell'ottimo Secret Service ancora diretto dae con protagonisti

I restanti esponenti della società di agenti segreti britannici dovrà unire le forze con i cugini americani, gli Statesman, in questa nuovo e avvincente avventura in giro per il mondo per cercare di fermare gli eccentrici piani di una nuova e caricaturale villain, Poppy.



Kingsman: Il cerchio d'oro vedrà nel cast anche Mark Strong, Channing Tatum, Jeff Bridges, Padro Pascal, Julianne Moore, Halle Barry e Elton John, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 20 settembre.