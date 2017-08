Kingsman: Il Cerchio d'Oro - tutti i character poster in HD e nuovi footage!

Torna Lancillotto! Ecco una carrellata di poster che rappresentano in tutto il loro splendore i personaggi del nuovo Kingsman: Il Cerchio d'Oro . Date un'occhiata alla gallery!

Inoltre, potete vedere anche diversi tv spot, alcuni già pubblicati, che mostrano delle riprese inedite finora.

La 20th Century Fox ha deciso davvero di farci vedere da vicino i protagonisti del nuovo film sugli agenti segreti britannici, in missione USA.

Roxy, a.k.a. Lancillotto, (Sophie Cookson) era una fan favorite già nel primo film, Kingsman: The Secret Service e in molti pensano che giocherà un ruolo fondamentale anche nel sequel. In ogni caso, ha un character poster tutto per lei, dunque è plausibile pensare che la vedremo parecchio nella nuova pellicola.

Siete ansiosi di vedere il nuovo capitolo del franchise Kingsman? Ditecelo nei commenti!