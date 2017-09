Kingsman: Il Cerchio d'Oro - il regista parla di una scena hot "controversa"

, il regista di Kingsman: Il Cerchio d'Oro , ha recentemente parlato in un'intervista di una scena di sesso che a molti ha fatto storcere il naso. Ecco cosa ha detto.

Parlando con Vulture, Vaughn ha dichiarato di aver volutamente inserito la scena "incriminata" che, chi ha visto il film conosce bene. E' la sequenza che gli addetti ai lavori chiamano 'Glastonbury', in cui si vede Eggsy (Taron Egerton) piazzare un dispositivo di tracciamento in una zona "intima" di Clara (Poppy Delevingne). La scena, e una ripresa in particolare, ha causato non poche alzate di sopracciglio.

E il regista se l'aspettava:

"E' una di quelle cose che poteva venire fuori come un disastro. Alcune persone certamente lo pensano nonostante tutto, ma ad altri è piaciuta."

Parlando poi della questione tecnica del girare scene del genere ha continuato:

"Si dovevano girare le scene con delle ottiche particolari, e poi si doveva stare molto attenti a non fare male agli attori, perché le telecamere erano piazzate vicinissime al corpo della persona, e dunque si sarebbe potuta far male per errore. Per rendere continuo il girato, abbiamo dovuto anche aggiungere una mano a quella di Eggsy."

Anche Egerton ha parlato delle reazioni contrastanti alla scena, specificando che è lo stile di regia di Vaughn:

"A lui piace fare qualcosa che sciocchi le persone. In Kick-Ass Chloe Grace Moretz ha detto la parola con la C, in Kingsman: The Secret Service era la principessa svedese con i suoi desideri sessuali e qui è quest'altra cosa. Non può certamente piacere a tutti, ma di sicuro fa parlare la gente. Per dire, è rendere esplicito ciò a cui Bond allude, capite?"

Kingsman: Il Cerchio d'Oro è attualmente in sala.