Kingsman - Il Cerchio d'oro, primo spettacolare trailer ufficiale in italiano!

Come anticipato, la Twentieth Century Fox ha diffuso in rete il primo spettacolare trailer ufficiale di(Kingsman: The Golden Circle), sequel dell'acclamatodel 2014. Trovate il trailer - anche in italiano - in questa notizia.

Sempre diretto da Matthew Vaughn (X-Men - L'inizio, Kick-Ass), già autore del primo, Kingsman - Il cerchio d'oro segue Eggsy (Taron Egerton) e i Kingsman, costretti ad allearsi con la loro controparte statunitense, gli Statesman, per fronteggiare una nuova temibile minaccia.

Scritto da Vaughn insieme alla sua partner lavorativa Jane Goldman, il film è ispirato ai fumetti di Mark Millar & Dave Gibbons. Nel film torneranno Mark Strong, Sophie Cookson e, addirittura, Colin Firth. Tra le new entry Channing Tatum, Halle Berry, Pedro Pascal, Jeff Bridges, Elton John e Julianne Moore.

Arriverà nei cinema a settembre.