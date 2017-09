Kingsman - Il Cerchio d'oro, primi pronostici per l'incasso

Nel 2015,di, adattamento dell'omonimo fumetto di, è stato una delle sorprese al botteghino più inaspettate degli ultimi anni, finendo per incassare 414.4 milioni di dollari nel mondo.

Il suo sequel, Kingsman - Il Cerchio d'oro è atteso per il 20 settembre in Italia ed il 22 in USA. Per questo iniziano ad arrivare i primi pronostici sull'incasso del cinefumetto. Secondo gli analisti, la pellicola di Matthew Vaughn con Taron Egerton e Julianne Moore come villain principale, dovrebbe debuttare nel primo week-end di programmazione con 40-45 milioni di dollari, una cifra notevole e ben più alta dei 36.2 milioni incassati dal primo nel febbraio 2015.

E' ancora presto, comunque, e tali numeri potrebbero salire maggiormente con l'arrivo di potenziali recensioni positive. Al botteghino sfiderà il cartoon della Warner Bros., The LEGO Ninjago Movie, il quale, però, dovrebbe aprire con 35 milioni.