Kingsman: Il Cerchio d'Oro - online il nuovo, spettacolare spot TV!

Kingsman: Il Cerchio d'Oro : è in rete la nuova clip promozionale in cui si vedonoin azione in una sequenza veramente pazzesca! Guardate voi stessi!

Quando uscì il primo Kingsman: The Secret Service, nel 2015, il film ha superato di gran lunga le aspettative ed è ovvio che il regista Matthew Vaughn sia intenzionato a fare ancora meglio. E per farci vedere quanto sia stato accurato il lavoro, in una delle sequenze di questo video si vedono Eggsy e Harry combattere fianco a fianco nel tentativo di superare la fantastica scena della chiesa che si è vista nel primo film.

L'azione si sposta in America e dunque la pellicola avrà un tono diverso, con l'aggiunta al cast di attori del calibro di Jeff Bridges, Halle Berry, e Channing Tatum. Il divertimento non mancherà di sicuro!

Come vi sembra questa clip di Kingsman: Il Cerchio d'Oro? Ditecelo nei commenti!