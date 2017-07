Kingsman: Il cerchio d'oro, nuovo spettacolare red-band trailer del film!

È nel vivo delche laha rilasciato online un nuovo, spettacolare red-band trailer per l'attesissimo Kingsman: il cerchio d'oro , seuqel didiretto dae con protagonisti

Questa volta i nostri agenti Harry Hart e Gary Unwin dovranno unire le forze con i cugini americani, gli Statesman, per affrontare una nuova minaccia globale, tale Poppy (Julianne Moore), spietata trafficante di droga amante dello stile di vita anni '50 intenzionata a rendere le sostanze stupefacenti legali nel mondo con ogni mezzo a sua disposizione, ovviamente folle e violento. E nel trailer c'è anche un assaggio di quella che dovrebbe essere "la scena della chiesa" in questo ipercinetico e spettacolare sequel.



Kingsman: Il cerchio d'oro vedrà nel cast anche Channing Tatum, Pedro Pascal, Jeff Bridges, Mark Strong, Halle Barry ed Elton John, per un'uscita prevista nelle sale il 22 settembre.