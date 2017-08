Kingsman: Il cerchio d'oro, la minaccia di Poppy nei nuovi spot TV ufficiale

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi i nuovi spot TV ufficiali dell'attesissimo Kingsman: Il cerchio d'oro , sequel di Secret Service diretto ancora dache vedrà tra i protagonistie Colin Firth.

I filmati di oggi, dal titolo "Fear The Golden Circle", "Prepare For The Golden Circle" e "Beware The Golden Circle" anticipano la grande minaccia che Kingsman e Statesman dovranno affrontare uniti: parliamo di Poppy (Julianne Moore), miliardaria a capo del più grande e prolifico giro di droga mondiale intenzionata a rimuovere ogni ostacolo sul suo cammino. Come già rivelato a questo link, il titolo Il cerchio d'oro è un riferimento al Triangolo d'Oro asiatico, maggior produttore ed esportatore di oppio al mondo.



Kingsman: Il cerchio d'oro vedrà nel cast anche Channing Tatum, Pedro Pascal, Halle Berry, Jeff Bridges, Mark Strong ed Elton John, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 20 settembre.