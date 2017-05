Kingsman - Il Cerchio d'Oro, Matthew Vaughn presenta il bourbon nel nuovo video

20th Century Fox ha diffuso online un nuovo video di, sequel di, scritto, diretto e co-prodotto da. In questo nuovo video dietro le quinte il regista presenta il bourbon, uno degli elementi principali del film, che vede nel cast Colin Firth e Julianne Moore.

In seguito all'uscita del primo full trailer in italiano ci si aspetta un secondo capitolo davvero interessante. Dopo la distruzione del quartier generale, la sicurezza del mondo è in pericolo. A quel punto i Kingsman si alleano con gli Statesman, i loro 'cugini' statunitensi, coi quali cercheranno di salvare il mondo da un pericoloso criminale.

Diretto da Matthew Vaughn, Kingsman: Il Cerchio d'Oro comprende nel cast Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges, Pedro Pascal, Sophie Cookson, Edward Holcroft, Samantha Womack, Vinnie Jones, Michael Gambon e Matt Letscher.