Kingsman - Il Cerchio d'oro, Matthew Vaughn parla di spin-off e trilogie

Non solo l'edizione estesa . In una nuova intervista,parla di, in uscita domani nelle sale cinematografiche italiane.

Nell'intervista, il regista di X-Men - L'inizio e Kick-Ass ha svelato che sta sviluppando una trilogia di Kingsman, con la possibilità di realizzare anche altri spin-off sui personaggi dei cinecomic ispirati ai fumetti di Mark Millar.

"C'è una storia nella mia testa che avrà fine con il terzo capitolo" conferma il regista "Dopo di quello potrebbe esserci un film sugli Statesman, potrebbero esserci spin-off sui vari personaggi. L'universo potrebbe continuare con altri agenti. Colin Firth potrebbe diventare Arthur o potrebbero arrivare nuovi personaggi. Potrebbero addestrare dei nuovi ragazzi. Ci sono cosi tante opzioni".