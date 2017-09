Kingsman - Il Cerchio d'oro, Matthew Vaughn parla dell'edizione estesa

, sequel dell'acclamato cinefumetto della Fox ispirato ai fumetti di, arriverà nei cinema domani, sempre per la regia di, che aveva già diretto il precedente episodio.

In una nuova intervista, Vaughn svela che la durata originale del sequel era di ben 3 ore e 40 minuti! Forse un po' troppi, e come spiega il regista: "Pensavo fosse guardabile. C'è stato un momento in cui lo studio mi ha chiesto 'dovremmo fare Il Cerchio d'oro Parte I e Parte II?'. E sono stato contrario, 'no, faremo solo questo... questo è Il Cerchio D'oro, punto'.".

Questo vuol dire che Vaughn ha tagliato svariate sequenze ma non aspettatevi nessuna di queste nell'edizione home video... è più probabile una extended cut o director's cut! "Non metto mai le scene tagliate nel blu-ray" afferma "Preferirei, a questo punto, fare un'altra versione. Le scene tagliate prese singolarmente non hanno contesto, non rendono bene. Ma sarebbe divertente montare un Kingsman - Il Cerchio D'oro - Versione 2".