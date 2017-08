Kingsman: Il cerchio d'oro, Jeff Bridges si complimenta con Tatum ed Egerton

Manca poco più di un mese all'uscita nelle sale italiane dell'atteso Kingsman: Il cerchio d'oro di, ma in una recente intervista conha avuto modo di parlare del suo personaggio e di tessere le lodi di alcuni suoi colleghi di set.

Discutendo così la parte dell'Agente Champagne aka Champ, membro degli Statesman, l'agenzia segreta americana cugina dei Kingsman, Bridges ha elogiato le interpretazioni di Channing Tatum e Taron Egerton, quest'ultimo protagonista principale dell'opera nei panni di Eggsy.



Ha dichiarato l'attore: "Quei due sono tra i miei attori preferiti. Kingsman: The Secret Service è stato il primo film di Taron... non volevo crederci, perché lì è stato davvero grandioso. Anche Channing Tatum è un interprete straordinario. L'ho scoperto su Magic Mike, dove è stato semplicemente meraviglioso". In merito a quest'ultimo, l'attore nel film interpreterà un Agente col nome in codice Tequila.



Kingsman: Il cerchio d'oro vedrà nel cast anche Colin Firth, Mark Strong, Halle Barry, Pedro Pascal e Elton John, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 20 settembre.