Kingsman: Il Cerchio d'Oro - Il ritorno di Colin Firth non era previsto!

Kingsman: Il Cerchio d'Oro è attualmente in programmazione nelle sale italiane. Adesso è uscita la notizia che il personaggio di, Harry Hart, non doveva tornare, almeno nei piani iniziali che riguardavano questo attesissimo secondo capitolo!

Come sa chi ha visto il primo film del franchise, l'Harry Hart interpretato da Firth non ce a fa, muore: il mentore di Eggsy se ne va dopo una scena epica. E così, inizialmente doveva rimanere: morto. Perlomeno è ciò che pensava chi, inizialmente, ha lavorato alla stesura della seconda pellicola, Kingsman: Il Cerchio d'Oro.

In un'intervista con ComicBook.com, è lo stesso Firth a rivelare che il suo personaggio non doveva ritornare (cliccando la fonte potete anche vedere il video dell'intervista):

"All'inizio no, non era previsto, ma erano davvero le fasi iniziali del progetto. Penso che Matthew volesse davvero che si concludesse. Stavano uccidendo un personaggio amato, dunque non è che volessero prendere in giro l'audience, era permanente in quel momento, la decisione. E poi devono aver pensato che "c'era un modo per farlo rivivere", in fin dei conti se l'è guadagnato. Comunque non è una cosa facile che accade per magia!"

Il co-creatore dei fumetti Dave Gibbons, ha detto che, nelle sue pagine, non c'è mai stata l'intenzione di riportare Harry Hart indietro. Ma, in ogni caso, supporta la decisione del regista Matthew Vaughn e dell'autrice Jane Goldman:

"Qui è dove i fumetti e il film differiscono. Nel comic la spia più vecchia viene uccisa e muore. Non abbiamo mai pensato di farlo tornare. E nel primo Kingsman sembra proprio che non ci sia nessun modo per riaverlo indietro, infatti. E sono rimasto sorpreso dal modo estremamente elegante in cui invece l'hanno fatto, e come bene è uscita la scena."

Kingsman: Il Cerchio d'Oro è attualmente in sala in Italia.