Kingsman: Il Cerchio d'Oro - Ecco a voi Poppy, il personaggio di Julianne Moore

Nello sneak peek esteso appena uscito di Kingsman: Il Cerchio d'Oro , possiamo dare un'occhiata ravvicinata al personaggio di, interpretata da

Manca davvero pochissimo all'arrivo in sala di Kingsman: Il Cerchio d'Oro. Da noi, in Italia, lo vedremo il 20 settembre. Adesso la 20th Century Fox ha rilasciato questo nuovo video esteso del film di Matthew Vaughn in cui si vede anche Tequila (Channing Tatum) che "se la balla"!

Ed è proprio Tatum ad introdurci il video, poiché l'ha portato in anteprima a The Ellen Show per promuovere il film in uscita a breve. Lo sneak peek è breve, dura solo un minuto, ma è abbastanza spoileroso. Tuttavia, ci fa meglio comprendere chi sia la villain Poppy, Julianne Moore, e quindi se volete date pure un'occhiata per farvi un'idea!

Sinossi: l'agenzia segreta britannica dovrà unire le forze con i cugini americani, gli Statesman, più rozzi e meno formali in azione. Insieme dovranno fermare il folle ma terribile piano di tale Poppy (Jualianne Moore), nuova psicopatica villain a capo del più grande cartello della droga mondiale, appunto Il Cerchio d'oro.

Kingsman: Il Cerchio d'Oro vedrà nel cast, tra gli altri, Channing Tatum, Mark Strong, Jeff Bridges, Elton John, Pedro Pascal e Halle Barry. La pellicola arriva in sala in Italia il 20 settembre.