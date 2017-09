Kingsman: Il cerchio d'oro, anche Elton John nella nuova foto ufficiale del cast

Mancano meno di venti giorni all'uscita nelle sale dell'attesissimo Kingsman: Il cerchio d'oro , ma continua la campagna promozionale del film diretto dache vede protagonisti

Proprio nel mentre del press tour del film il cast ha così posato per una foto, la stessa che vi riportiamo in calce e che vede tutti gli interpreti vicini. Partendo da sinistra, gli Statesman Pedro Pascal (Agente Whiskey), Halle Barry (Agente Ginger), Channing Tatum (Agente Tequila) e Jeff Bridges (Agente Champagne) più a destra, per poi continuare al centro con Egerton, Firth e Mark Strong e concludere con la villain Julianne Moore (Poppy) ed Elton John, in un ruolo ancora tenuto misterioso.



Kingsman: Il cerchio d'oro vedrà l'alleanza tra gli agenti segreti inglesi e i cugini americani per sventare il malvagio e folle piano di Poppy, leader del più grande cartello della droga mondiale. L'uscita nelle sale è prevista per il prossimo 20 settembre.