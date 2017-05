King Arthur: il Potere della Spada, nuove clip con Charlie Hunnam

La Warner Bros Pictures ha rilasciato nuove clip dell'ultimo film diretto dal registaGuy Ritchie, , con

Dopo la preview gratis concessa dalla Warner Bros, "King for a day" (Re per un giorno), a 30.000 partecipanti da tutto il paese, lo studio ha distribuito questi video, compresi dei b-roll footage e delle bobine iniziali del film di Ritchie.

Mentre le clip di King Arthur: il Potere della Spada non sconfinano necessariamente nel territorio caldo degli spoiler, se pensate di vedere il film forse è meglio che non guardiate i video che seguono. Ma se siete grandi fan di Ritchie o semplicemente non sapete tenere a bada la curiosità e volete decidere se andare o meno a vedere il film, date pure un'occhiata.