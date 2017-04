King Arthur: il Potere della Spada, Charlie Hunnam vs destino nelle nuove clip

La Warner Bros ha rilasciato due nuovi spot tv per il, in cuicombatte per arrivare al trono. Il film esce il 10 maggio 2017.

Dopo il grande successo del franchise di Sherlock Holmes la Warner Bros tenta di lanciarne uno completamente nuovo con al comando il regista Guy Ritchie, questa volta con protagonista Charlie Hunnam nei panni di Re Artù.

All'inizio di questa settimana è stata rilasciata una nuova featurette dove si vede un'intensa scena di lotta, e vediamo anche l'allenamento a cui si è sottoposto Hunnam, compresa la parte in cui impara ad usare la spada come un vero Re. In più ci sono anche un paio di spot tv per avere un'idea migliore di come sarà il film.

Nel cast di King Arthur: il Potere della Spada anche: Eric Bana, Aidan Gillen, David Beckham e Annabelle Wallis.