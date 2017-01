King Arthur: Legend of the Sword, il regista Guy Ritchie parla del film

è stato un progetto a lunga gestazione per. Finalmente, il film ha ottenuto una data di uscita e, come parte della promozione della pellicola, il regista ha parlato del processo produttivo ai microfoni di Entertainment Weekly.

Il film arriverà nelle sale statunitensi a maggio, ma fissare una data non è stato facile: “L’uscita continuava ad essere posticipata, e credo fosse una questione di concorrenza. Avremmo potuto finire un anno prima, ma dato che non era necessario farlo abbiamo continuato a lavorare per rifinire gli effetti speciali. Ma è un mercato talmente affollato quello in cui ci troviamo, che trovare un weekend in cui il tuo film abbia una qualche possibilità è davvero difficile. Ma non mi è dispiaciuto prendermi comodo con le tempistiche, perché vedo un sacco di persone costrette a forzare effetti speciali nei loro film, anche se non sono rifiniti. Noi abbiamo avuto il lusso di poterci rilassare e prendercela con calma. Abbiamo avuto un anno per gli effetti visivi”.

Quanto alla storia, che prende ispirazione dall’Excalibur di John Boorman, Ritchie ha dichiarato: “Mi piace molto il film di Boorman, e ho sempre pensato che toccasse temi che mi sarebbe piaciuto affrontare. Ha fatto un ottimo lavoro in un genere davvero difficile, e anche io volevo dire la mia. La sfida sta nel trovare un tono che il pubblico contemporaneo possa apprezzare. È tutto qua, non c’è altra difficoltà. Hai la tua storia, ma devi renderla coerente nel tono, e devi farla entrare nel genere del film. Questa è tutta la sfida del fare cinema, e non ci sono altri aspetti che mi interessano”.

Infine, il regista ha discusso di questa versione di re Artù, ancora giovane ed inesperto: “La differenza rispetto all’immagine tradizionale che abbiamo del personaggio sta nella sua abilità di gestire il potere che ha a disposizione. Se hai ambizioni nella tua vita, prima o poi avrai autorità sugli altri, e il punto è: quale parte della tua personalità crescerà su questo potere? E questo è ciò di cui la nostra storia parla: Artù sarà potente, ma sarà in grado di controllare il proprio potere? Sarà corrotto da esso o no? È un prodotto della realtà in cui è cresciuto, non è il classico bravo ragazzo, ma piuttosto un animale che deve cercare di sopravvivere in un mondo aspro per lui. Ma molto importante è il carisma del personaggio. Ti piace quella figura? Questo è quello che conta: è stupefacente ciò che puoi perdonare ad una persona se questa ha carisma”.