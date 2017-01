King Arthur: Il Potere della Spada, il nuovo trailer con Charlie Hunnam e Jude Law

Da pochi istanti, è stato rilasciato in rete unche ci presenta la pellicola di prossima uscita. Il film diretto dafarà il suo debutto nelle sale nel corso di quest'anno. Come sempre, il video è disponibile, in calce alla notizia, dopo il salto.

Con questo film, l'acclamato regista Guy Ritchie porta il suo stile dinamico sviluppato nell'epica d'azione fantasy all'interno dell'avventura King Arthur: Legend of the Sword.

Protagonista della pellicola sarà Charlie Hunnam nel ruolo di Artù. Il film è una rielaborazione del mito classico di Excalibur, e seguirà il viaggio di Artù che lo porterà al trono.

Quando il padre del piccolo protagonista viene ucciso, Vortigern (Jude Law), zio di Arthur, prende la corona. Derubato del suo diritto di nascita e senza la minima idea di chi sia veramente, Arthur si avvicina al duro mondo dei vicoli della città. Ma una volta che estrae la spada dalla roccia, la sua vita si capovolge e si ritrova costretto a conoscere la sua vera eredità... che lo voglia o no.

Nel cast compaiono anche Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen e Eric Bana. La pellicola è stata scritta da Joby Harold, Guy Ritchie e Lionel Wigram.

King Arthur: Il Potere della Spada della Warner Bros. Pictures arriverà nei cinema il 12 maggio 2017.