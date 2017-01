King Arthur: Legend of the Sword, disponibile il nuovo poster

King Arthur: Legend of the Sword arriverà nei cinema a maggio.

Joby Harold ha firmato la sceneggiatura, mentre la regia è stata affidata a Guy Ritchie. Akiva Goldsman figura come produttore. Sono già in fase di sviluppo dei sequel della pellicola, qualora avesse successo al botteghino di tutto il mondo.

Charlie Hunnam darà il volto al protagonista e sarà affiancato, per l'occasione, da Astrid Berges-Frisbey nei panni di Ginevra e Eric Bana come Uther Pendragon. Nel cast anche, Jude Law e Djimon Hounsou.

La Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete un nuovo esclusivo poster per il prossimo, nuovo adattamento cinematografico dedicato al personaggio di Re Artù. Trovate il poster dopo il salto.

