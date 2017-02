King Arthur - Il potere della spada, online il nuovo trailer italiano!

Quando il padre del piccolo Arthur viene assassinato, suo zio Vortigern (Jude Law) si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur ( Charlie Hunnam ) riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità… che gli piaccia o no.

Dopo lo sneak peek arrivato in rete ieri sera, ecco arrivato il nuovo trailer ufficiale di King Arthur - Il Potere della Spada . L'acclamato regista Guy Ritchie dirige questa nuova versione di Re Artù.

La Warner Bros. Pictures - e la divisone italiana dello studio - ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di. Potete trovare il trailer, insieme alla versione italiana, dopo il salto.

