King Arthur: Il potere della Spada, da oggi in home-video il film di Guy Ritchie

È da oggi disponibile in tutti gli store dedicati la versione home-video indi King Arthur: Il potere della Spada , ultimo film da regista del grandecon protagonisti

La storia ssegue l'avventura di Artù (Hunnam), derubato del suo diritto al trono dal perfido zio Vortigern (Law), assassino di suo padre e ora despota e tiranno. Artù comincerà così una vita da bandito insieme ai suoi compagni di strada, sostentandosi grazie a piccoli furti o lavori pericolosi. Solo quando estrarrà la mitica Spada Excalibur comprenderà il suo retaggio e deciderà di riprendersi ciò che gli spetta di diritto.



Tanti i contenuti speciali nelle versioni Blu-Ray:



- Arthur with Swagger – Charlie Hunnam è un gentiluomo, bel fusto e un tipo tosto.



- Sword from the Stone – Guy Ritchie porta il 21esimo secolo in una delle leggende inglesi più iconiche nella realizzazione di Camelot per un nuovo pubblico.



- Parry and Bleed – Charlie e il resto del cast frequentano un corso intensivo di scherma in stile vichinghi contro sassoni.



- Building on the Past – Londinium riprende vita con un nuovo design da città urbana medievale, costruita dal nulla.



- Inside the cut: the Action of King Arthur – la stunt coordinator Eunice Huthart insieme al regista Guy Ritchie ricreano insieme le strabilianti sequenze di azione in King Arthur.



- Camelot in 93 Days – Amicizia e amore si rinforzano e si indeboliscono mentre il set prende vita in 93 giorni.



- Legend of Excalibur – La spada più famosa del mondo viene ricreata per una nuova generazione.



- Scenic Scotland – Una grandiosa produzione avvolta nella gloriosa location della Scozia.



King Arthur: Il potere della Spada vede nel cast anche Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen e Astrid Berges-Frisbey.