King Arthur: Il potere della Spada, nuova featurette per il film di Guy Ritchie

Laha rilasciato online una nuova featurette titolata "1000 Punches" per l'atteso, ultima opera diche vede protagonisti

Nel filmato di oggi è possibile ascoltare il protagonista parlare dell'importanza del giusto allenamento. Queste le sue parole: «Ho pensato che avere una certa confidenza proveniente da un costante allenamento potesse concedere sicurezza ai miei passi, una luce in più negli occhi, e così ho trascorso molto tempo in palestra formandomi esclusivamente nella lotta. Non è stato tanto l'effetto fisico a emozionarmi, quanto la fiducia che mi conferiva tirare 1000 pugni al giorno».



King Arthur: Il potere della spada racconterà tramite lo stile "da strada" di Guy Ritchie la leggenda di Re Artù, qui tradito dallo zio Vortigern (Law) e costretto a vivere per i vicoli insieme al suo gruppo di balordi. Una volta estratta la magica Spada Excalibur dovrà però combattere per il suo diritto al trono e sconfiggere il male rilasciato dal perfido zio.



Nel cast del film troveremo anche Djimon Hounsou, Eric Bana, Astrid Berges-Frisbey, Annabelle Wallis, Aidan Gillen e David Beckham, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 10 maggio.