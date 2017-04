La Warner Bros. Pictures ha diffuso sul web un final trailer di, nuovo film diin arrivo il prossimo 10 maggio nei cinema italiani. Trovate il trailer, anche nella versione doppiata in italiano, dopo il salto.

In King Arthur - Il potere della spada, quando il padre del piccolo Arthur (Charlie Hunnam) viene assassinato, suo zio Vortigern (Jude Law) si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità… che gli piaccia o no.

Il film è diretto da Guy Ritchie.