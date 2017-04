King Arthur: Il potere della Spada, Charlie Hunnam e Hounsou nei nuovi poster

Manca ormai un mese all'uscita nelle sale dell'atteso, nuovo film diretto dache vedrà protagonisti, ma continua l'incessante campagna promozionale.

Così oggi sono stati rilasciati online due nuovi poster ufficiali che ritraggono Hunnam nei panni di Artù e Hounsou in quelli di Bedivere, compagno di "brigata" del protagonista, spodestato dal suo diritti al trono dal perfido zio Vortigern e adesso costretto a vivere per la strada. Tutto cambierà quando però Artù estrarrà dalla roccia la leggendaria Spada Excalibur.



King Arthur: Il potere della Spada vedrà nel cast anche Erica Bana, Aidan Gillen, David Beckham e Annabelle Wallis, per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 10 maggio.