King Arthur: dubbi sulla realizzazione dei sequel

sarà solo l'ultima trasposizione cinematografica del celebre sovrano Re Artù, protagonista di altre pellicole in passato. Inizialmente sembrava fosse certa la realizzazione di circa sei film riguardanti l'universo legato a Re Artù ma dell'argomento a Collider ha parlato il produttore Lionel Wigram.

C'è molta attesa per il film, di cui vi abbiamo mostrato il trailer in italiano e Wigram ha parlato della possibilità o meno di realizzare dei sequel:"Inizialmente l'idea originale era quella. Joby Harold aveva avuto l'idea di iniziare un franchise, con storie separate tra di loro di personaggi come Re Artù, Merlino, Lancillotto e altri. Non credo ci siano i requisiti per andare in quella direzione però vedremo cosa succede, al momento siamo solo al primo film. Sarà una rivisitazione della storia di Re Artù ma penso che sia stata rivista in modo originale e divertente. Il giovane Artù non conosce la sua discendenza reale finchè non trova Excalibur. Da quel momento Artù dovrà cercare di comprendere il potere della spada, l'amore per la giovane Ginevra e l'unione del popolo contro il dittatore Vortigern, colui che uccise i suoi genitori e rubò la corona per diventare re."

Diretto da Guy Ritchie, King Arthur: Il potere della spada comprende nel cast Charlie Hunnam, Àstrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Eric Bana e Jude Law. Il film arriverà nelle sale americane a maggio.