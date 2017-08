Killing of a Sacred Deer: ecco trailer e poster del film con Colin Farrell

è il nuovo film con, diretto dal regista. Sono appena usciti online il poster e il trailer della pellicola.

La A24 ha rilasciato sia il trailer che il poster del nuovo film con il premio Oscar Nicole Kidman, dal titolo The Killing of a Sacred Deer. A dirigere la pellicola è il regista di nazionalità greca, Yorgos Lanthimos (già alla regia di The Lobster) e nel cast ci sono, tra gli altri, anche Colin Farrell Barry Keoghan, Sunny Suljic, Raffey Cassidy, Bill Camp e Alicia Silverstone.

Sinossi: Steven (il personaggio di Farrell), è un chirurgo dal brillante carisma, a cui viene richiesto di fare un sacrificio immenso, nel momento in cui la sua vita inizia a sfaldarsi. Contemporaneamente a questa situazione, un adolescente sotto la sua protezione, inizia a comportarsi in modo molto strano, dando addirittura segni di squilibrio mentale.