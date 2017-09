Kill The Minotaur: Skybound e Universal al lavoro sull'adattamento del fumetto

Come riporta quest'oggi il puntualissimouniranno le forze per sviluppare un adattamento della serie a fumetti, una storia fantastica e moderna basata sull'omonimo mito scritta da

La trasposizione rienta nell'annunciato accordo tra lo studio e la casa editrice, e tra i produttori del film troveremo infatti Robert Kirkman, David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. La Skybound è stata già dietro al successo di The Walking Dead sulla AMC.



Basato sul mito greco di Teseo e Il Minotauro, il fumetto racconterà la stessa storia in chiave più contemporanea, con Teseo che entrerà nel bizzarro labirinto di Re Minosse per uccidere il Minotauro, un mostro che si nutre di sacrifici umani. Teseo dovrà sconfiggere la terrificante creature prima che possa liberarsi dalla sua prigionia e riversare la sua fame e il suo odio nel mondo.