Kill Switch: Dan Stevens protagonista del primo teaser trailer ufficiale

È stato rilasciato online un primo teaser trailer ufficiale di, nuovo sci-fi indie diretto dallo sconosciutoche vede protagonista il sempre più in ascesain tv).

Il film racconterà la storia di Will Porter, pilota e fisico che dovrà usare tutte le sue conoscenze e sfruttare ogni sua capacità per salvare il mondo dall'annientamento dopo un fallito esperimento ambizioso per raggiungere altri universi paralleli. Come è possibile notare dal primo tease trailer, sembra che la visuale in soggettiva già sfruttata in Hardocre! svolgerà anche qui un ruolo importante se non addirittura centrale nell'economia dell'azione.



Kill Switch vedrà nel cast anche Berenice Marlohe, Tygo Gernandt e Charity Wakefield, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 16 giugno, previa release in VOD il 19 maggio.