Kiersey Clemons parla di Justice League e di Flashpoint

Mentre continuano le riprese aggiuntive di Justice League conin cabina di regia e il solo-movie diè in cerca del suo regista, l'attrice e cantanteha avuto modo di parlare condi entrambi i progetti, rivelando qualche curiosità.

Durante la promozione del film The Only Living Boy in New York, infatti, la Clemons ha discusso il ruolo di Iris West nell'adattamento cinematografico di Flashpoint e nel crossover DC in uscita a novembre. Rispondendo a una domanda sui reshoots di Justice League, l'attrice ha dichiarato: "Non ho partecipato ai reshoots e ho completato le mie riprese con Zack Snyder. Gli auguro il meglio e al momento non ho davvero idea di cosa stia accadendo, ma sono certa che stiano facendo il necessario per far funzionare il film. So che le parti dove viene introdotta Iris sono fottutamente malate. Non vedo l'ora di vedere il film. Sono davvero così felice di essere stata introdotta in questo tipo di universo, specie perché prima non avevo alcun interesse nell'entrare nel mondo dei superhero movie. Poi sono arrivata sul set di Justice League e ho pensato 'porca miseria! ok'".



Passando poi a Flash, è stato chiesto all'attrice come affronterà i problemi del ritardo nella produzione dopo l'abbandono di Rick Famuyima alla regia. Queste le sue parole: "Cerco di pensare a un progetto alla volta. Ho molti progetti in cantiere e non tutti da attrice, dato che produco e scrivo anche. Sto cercando di riempire lo spazio lasciato vuoto da Flash lavorando ad altre cose, così quando arriverà il momento di girare il film potrò farlo per poi tornare ad altre cose".



Flashpoint è attualmente in fase di riscrittura da parte di Joby Harold (King Arthur: Il potere della spada), con una serie di registi di seria A in lizza per prendere le redini del progetto, tra i quali spicca Robert Zemeckis. Justice League uscirà invece nelle sale il prossimo 17 novembre.