Kevin Smith: 'Clerks III non si farà, ma ci sarà un film su Jay e Silent Bob'

Agli appassionati del, l’universo condiviso da tutti i maggiori film girati da, oggi il regista e attore ha dato una buona e una cattiva notizia. La buona notizia? È in lavorazione un nuovo film di. La cattiva? Ha annunciato che il terzo film dipurtroppo non si farà.

Ecco un estratto di quello che ha detto "Sì, ragazzi: Jay e Silent Bob stanno tornando! Ecco la storia: purtroppo, Clerks III non si farà (uno dei nostri quattro produttori ha rinunciato al film). Così ho lavorato su un nuovo film di Generazione X, che invece.... non si farà nemmeno quello perché si è trasformato in una serie TV. Ho proposto questa serie sequel a 6 reti diverse senza trovare acquirenti finora. Intendiamoci, non mi lamento: nessuno arriva a fare tutto quello che vuole in questo business (qualcuno ci riesce?) e sono stato fortunato a fare qualcosa, dopotutto c'è tanta concorrenza là fuori, così tante idee più innovative da gente nuova... E comunque: ho fatto Comic Book Men e poi Tusk e Yoga Hosers, e i podcast e Fatman on Batman. Con tutto questo, come potrei lamentarmi se non farò Clerks III o Generazione X 2? Poi, quando ho iniziato a dirigere il The CW shows, ho felicemente messo da parte i miei sequel sul View Askewniverse. Dal momento che ho venduto Clerks e Generazione X anni fa, non sono di mia proprietà, il che limita le mie mosse con il mio materiale. Ma non mi dispiace: all’inizio, tutto quello che ho sempre voluto fare in primo luogo era vendere la mia roba in modo da poter entrare nel mondo del cinema."

"Quindi, io non possiedo Clerks, Generazione X, Amy o Dogma ... Ma possiedo Jay e Silent Bob", ha continuato Kevin Smith. "Così, anche se mi piace giocare con i nuovi giocattoli di qualcun altro su Flash e Supergirl, sto diventando impaziente di giocare nuovamente con i miei vecchi giocattoli del View Askewniverse. E così tutto lo scorso mese, ho avuto il tempo per scrivere Jay e Silent Bob Reboot - in cui i ragazzi del Jersey devono tornare a Hollywood per fermare un nuovo reboot del vecchio Bluntman & Chronic Movie che odiavano così tanto. Si tratta di una satira che prende in giro la recente ossessione dei reboot al cinema, con un cast all-star di camei e volti familiari! Ho già incontrato la Miramax, quindi spero inizieremo le riprese in estate! Non mollate mai, ragazzi. Potete fare tutto quello che volete nella vita, almeno se siete pazienti e malleabili."