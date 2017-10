Kevin Smith chiude definitivamente la porta al sequel di Dogma

ha confermato chenon si farà mai. Il regista di Clerks è diventato famoso negli anni per le sue pellicole, diventate degli assoluti cult eè sicuramente uno dei titoli più amati dai suoi fan ed elogiato dalla critica internazionale, nonostante non abbia avuto un grande successo al botteghino.

Dogma vede protagonisti due angeli caduti, interpretati da Ben Affleck e Matt Damon, i quali si divertono a creare scompiglio nelle gerarchie ecclesiastiche del Wisconsin. Il serafino Metatron (Alan Rickman) interviene per chiedere ai due di fermare l'operato di Bethany (Linda Fiorentino), una donna che lavora in una clinica per aborti e ha perso la fede in Dio.

Nonostante le richieste dei fan di realizzare un sequel, non è mai esistito un vero e proprio progetto di seguito per Dogma, al di la di una dichiarazione di Kevin Smith risalente al 2005, nel quale il regista rivelò di avere un'idea per una sequenza, pensando di mettere in atto una sorta di ritratto dell'apocalisse dopo i fatti dell'11 settembre. Ma già all'epoca Smith si rivelò dubbioso circa la concreta realizzazione.

Durante una Q&A session tenutasi al New York Comic-Con, Kevin Smith ha chiuso fermamente la porta ad un possibile sequel:"Assolutamente no, cazzo. Non credo che abbiamo bisogno di un Dogma 2 e sono dannatamente sicuro che non voglio avvicinarmi a nessun tipo di film religioso al momento."