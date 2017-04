Kevin Hart protagonista del remake Non è stata una vacanza...ma una guerra!

è stato scelto come protagonista del remake di, commedia diretta negli anni '80 da Howard Deutch e scritta da John Hughes. Il nuovo script è ad opera di Randall Green, autore anche del prossimo film su Scooby-Doo. Il film del 1988 aveva per protagonisti John Candy, Dan Aykroyd e Annette Bening.

La trama di Non è stata una vacanza...ma una guerra! vedeva un uomo di Chicago desideroso di vivere una tranquilla vacanza con la famiglia, ostacolato dall'ingombrante presenza del fratello della moglie.

Kevin Hart nel 2016 ha recitato in Un poliziotto ancora in prova di Tim Story, Una spia e mezzo di Rawson Marshall Thurber e ha doppiato un personaggio in Pets - Vita da animali. Lo vedremo prossimamente in Jumanji: Welcome to the Jungle e, nelle vesti di doppiatore, nel film animato su Capitan Mutanda.