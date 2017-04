Kevin Feige stuzzica i fan riguardo Avengers: Infinity War

L'attesa riguardo, il crossover che riunirà numerosi supereroi di casa Marvel Studios, pronti a fronteggiare il temibile Thanos, è incredibile e l'hype è letteralmente alle stelle.

E, secondo Kevin Feige, presidente della Casa delle Idee, è giustificato: "E' molto più eccitante di quanto la gente pensi. Stiamo facendo delle cose con Infinity War che non avete mai visto in un film tratto da fumetti". Interessante...

Feige ha poi affermato che la volontà della Marvel non è cambiata: "Continueremo a sfornare pellicole su eroi che avete già conosciuto e nuovi personaggi, portandoli in posti inaspettati, che è quello che i fumetti hanno fatto in maniera straordinaria in tutti questi anni".