Kevin Feige ribadisce: per ora niente Fantastici Quattro nell'Universo Marvel

Uno dei sogni più grossi dei fan della Marvel è quello di vedere almeno inell'Universo Cinematografico Marvel Studios. Non hanno tutti i torti: oltre al quartetto, lo studio potrebbe utilizzare una serie di villain e comprimari piuttosto interessanti.

Con la chiusura della Fase Tre nel 2019, la Marvel avrebbe la possibilità di includere supercattivi come Galactus o Kang il Conquistatore, oppure avere Silver Surfer a disposizione, e, soprattutto, avere il Dottor Destino sfidare non solo i Fantastici Quattro ma tutti gli eroi della Marvel.

Un sogno, per ora. Perché, come spesso dichiarato, Kevin Feige, presidente della Marvel, ha ribadito ancora una volta che non ci sono piani per un'inclusione dei personaggi nel loro Universo e, di conseguenza, di avere un accordo tra loro e la Fox: "Sono stato in Marvel per 17 anni. Sono accadute molte cose che mi portano a dire 'mai dire mai'. Ma per ora, non c'è nulla. Non ci sono piani per una cosa del genere".

Intanto i rumor vogliono la Fox pronta a realizzare un nuovo reboot, piuttosto differente dalle precedenti incarnazioni.