Kevin Feige parla del futuro dei Marvel Studios

Con l'uscita dia maggio 2018 e, soprattutto, di Avengers 4 nel maggio 2019, l'Universo Cinematograficovedrà la conclusione di un ciclo di storie e l'inizio di uno totalmente nuovo.

Parlandone, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha spiegato: "penso sia troppo presto per sapere come andranno le cose, penso sarà differente. Le prime discussioni che abbiamo avuto con James Gunn riguardo Guardiani della Galassia vol.3 e quel che noi chiamiamo "l'universo Cosmico" sono davvero eccitanti. Ed è per questo che James ha firmato per quel film e lo abbiamo annunciato prima dell'uscita di Vol.2".

Feige spiega che gli eroi cosmici saranno importantissimi nel futuro: "Nei fumetti ci sono tanti posti ancora da visitare e tanti personaggi da presentare, ed in una delle sequenze post-titoli di Vol.2 ne mostriamo alcuni. Tutti questi, potenzialmente, verranno esplorati nelle prossime pellicole".