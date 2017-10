Kevin Feige conferma che ci sono piani per un Doctor Strange 2

Nonostante molti report lo abbiano dato per sicuro, un Doctor Strange 2 non è mai stato annunciato ufficialmente, lasciando il destino del Dottore nei film stand-alone piuttosto incerto.

Sappiamo che dopo la pellicola solista del 2016, lo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch tornerà non solo in Thor: Ragnarok, ma anche in Avengers: Infinity War e in Avengers 4. E il sequel del suo film?

Intervistato a riguardo da Collider, senza sbilanciarsi troppo, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, sembra confermare che ci sono piani riguardanti un Doctor Strange 2: "Certamente. Ci piacerebbe raccontare molto di più della storia di Strange in un sequel".

Feige ha sempre dichiarato che i piani post-Avengers 4 sarebbero stati svelati più in là, confermando al momento solo Spider-Man: Homecoming 2 e Guardiani della Galassia vol.3.