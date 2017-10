Keep Watching: online trailer e poster dell'horror che esce ad Halloween

è il nuovo thriller horror che uscirà proprio la notte diil 31 ottobre 2017. Adesso sono online il trailer e il poster della pellicola by Sony Pictures, Screen Gems e Voltage Pictures.

Questo film andrà in onda solo per una notte, la notte delle streghe, il 31 ottobre, alle 10 di sera (USA). La storia parla di una famiglia imprigionata da alcuni intrusi che li obbligano a giocare ad un gioco malato e terrificante. Quando cala la notte, le regole apparentemente incomprensibili di questo gioco diventano chiare e la famiglia si rende conto che il loro orrore è in diretta, live, così che spettatori da tutto il mondo possano esserne testimoni; gli spettatori sono obbligati a non interrompere la visione... e nessuno di loro sa se ciò che vede è finzione oppure realtà.

Nel cast di Keep Watching: Bella Thorne (The DUFF), Natalie Martinez (End of Watch), Chandler Riggs (The Walking Dead), Leigh Whannell (Insidious) e Ioan Gruffudd (Fantastic Four).

Diretto da Sean Carter, la sceneggiatura è ad opera di Joseph Dembner, Keep Watching è prodotto da Alex Heineman, Andrew Rona, Nicolas Chartier e Craig J. Flores.